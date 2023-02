Rettung nach 110 Stunden - "Ein wahres Wunder"

Dem Vorarlberger SARUV-Team ist, zusammen mit anderen Rettungseinheiten, beim Hilfseinsatz nach dem Erdbeben in der Türkei eine weitere Rettung geglückt, die an an Wunder grenzt.

Ein 15-jähriges Mädchen überlebte 110 Stunden in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in Kahramanmaras. Das Mädchen konnte unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses geortet werden.

15-Jährige nach 110 Stunden von SARUV-Team gerettet

























© Dietmar Mathis

Mit vereinten Kräften begann die Rettungsaktion. Die Erdbeben-Experten mussten für die Rettung einen Tunnel in den Schuttberg graben.

Rettung nach viereinhalb Tagen

In der Nacht war das Team SARUV 1 zum Einsatz gerufen worden. Zusammen mit drei weiteren Teams, AKDL-Tuerkei, S.A.R.A.I.D und @fire aus Deutschland konnte die 15-Jährige nach etwa viereinhalb Tagen lebend gerettet werden.

In diesem Hohlraum überlebte das Mädchen. ©Dietmar Mathis

Nach so langer Zeit und den herrschenden tiefen Temperaturen ein wirkliches Wunder, wie die Rettungskräfte vor Ort betonen.

"Ein wahres Wunder"

Nach mehr as 72 Stunden, sinken die Überlebenschancen von eingeschlossenen Opfern nach solchen Katastrophen wie dem Erdbeben in der Türkei und Syrien so weit, dass üblicherweise kaum noch Überlebenschancen bestehen. Nach mehr als vier Tagen, also 96 Stunden, grenzt jede Rettung an ein Wunder.

Die Retter und Suchhunde des SARUV-Teams suchen weiter nach Überlebenden in den Trümmern. ©Dietmar Mathis