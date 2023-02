"Erdbeben ist eine Jahrhundert-Katastrophe"

Er will sich auch selbst für die Menschen in Not im Erdbebengebiet einsetzen. Galeli hat zwei Schwestern, die in der Türkei leben. „Zum Glück in Istanbul“, erzählt er - weit entfernt von der schwer getroffenen Region im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Das ändere nichts an der großen Betroffenheit. Galeli hebt die weltweite Hilfsbereitschaft hervor, und verweist etwa auch auf die Helferinnen und Helfer aus Vorarlberg, die vor Ort tätig sind.