Retter in Not: Tiere vollbringen wahre Heldentaten

Im Video sieht man einige rührende Momente, in denen Tiere wahre Helden sind. Ein tapferer Hund zieht eine in Flammen stehende Decke aus dem Wohnzimmer. In einem anderen Clip rettet ein anderer Hund ein kleines Mädchen aus den Wellen. Ein besonders berührender Moment: Ein Pferd legt sich flach auf den Boden, um einen verletzten Soldaten zu helfen. Er zieht sich auf den Rücken des Pferdes und gemeinsam erheben sie sich.