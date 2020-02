Retro ist wieder modern

„BeThrifty“ Vintage Kilo Sale im Alten Hallenbad Feldkirch.

FELDKIRCH „Be unique, be conscious, be thrifty“ – zu Deutsch „Sei einzigartig, bewusst und sparsam“. Vergangenes Wochenende wurde zum ersten „BeThrifty“ Vintage Kilo Sale ins Alte Hallenbad geladen. Dort war das Motto Programm. Hunderte Gäste fanden sich im Reichenfeld ein um Second Hand Kleidung einzukaufen. Abgerechnet wird in Kilogramm. Dafür stand an jeder Ecke auch Waagen damit die Vintage-Unikate auch entsprechend addiert werden konnten. Zwei Tage lang ging der Retro-Kleidermarkt mit ausgefallender 1980er Jahre Musik. In gemütlicher Atmosphäre ging es dann auf Shoppingtour. Kostbarkeiten für kleines Geld – das war die Devise.