Retro-Flair in der Alma Hard

Im Gebäude der ehemaligen Käsefabrik Alma findet seit etwa fünf Jahren regelmäßig der beliebte Flohmarkt in der Rheinstraße 1 in Hard statt. Am 4. und 5. März hat man gleich zwei Tage Gelegenheit zum Stöbern.

Für alle, die günstig schöne Möbel und hochwertiges Geschirr erstehen wollen. Für jene, die nach außergewöhnlichen Schnäppchen suchen. Für Modeaffine, die lieber nachhaltig denken, anstatt Fast-Fashion zu tragen. Für Fans von Vintage- und Retro-Artikeln. Für Bastler:innen und DIY Künstler:innen. Und schließlich für alle, die das Flohmarkt-Feeling lieben – Jung und Alt kommen hier auf ihre Kosten und werden sicher fündig.

Der Flohmarkt in der Alma bietet ein breitgefächertes Angebot. Mit Kleidung, Taschen, Schuhen, Schmuck, Bettwäsche, Möbeln, Elektrogeräten, Töpfen und Geschirr, Deko-Artikeln, Bildern, Büchern, CDs und Platten und vielem mehr gibt es allerlei, was das Herz begehrt. Alle gespendeten Gegenstände wurden sorgsam vom Alma-Team sortiert und gereinigt oder gewaschen.

Das ehrenamtliche Team von engagierten Helfer:innen des Flohmarkts freut sich monatlich auf eine bunte Schar von Besucher:innen.

Der Reinerlös wird für soziale Projekte und für in Not geratene Menschen im In- und Ausland verwendet.Frühlingsflohmarkt

Fr. 4. März 9:00 – 17:00 Uhr

Sa. 5. März 9:00 – 15:00 Uhr

Kostnixladen:

Am Freitag, dem 13. Mai 2022 öffnet der Kost-Nix-Laden wieder seine Pforten.

In Hard gibt es seit sechs Jahren den Kost-Nix-Laden. Der Umsonstladen möchte der Konsum- und Wegwerfgesellschaft entgegenwirken und bietet eine große Bandbreite an Produkten, die für Umsonst angeboten werden. Beim Kost-Nix-Laden können aus jeder Abteilung pro Person drei Gegenstände mitgenommen werden. Dafür wird weder Geld noch eine andere Gegenleistung verlangt. Pro Person/pro Abteilung – 3 Gratisteile

Öffnungszeiten: Jeden Freitag von 17:00 – 18:30 Uhr