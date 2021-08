Restplätze bei Kreativtagen für Kinder und Jugendliche in Gurtis

Der Kulturverein LandArt Gurtis und das Gurtiser Lädele laden in den Ferien zu außergewöhnlichen Kreativworkshops nach Gurtis ein:

Was: Wir schlüpfen in die Rolle von Walser Einwanderern und tauchen spielerisch in deren Lebenswelt ein (Weg finden, Sinne schärfen, Bach überqueren, Sumpf überqueren mit niederen Seilbauten, Feuer machen mit Feuerstein, Kochen in der Familienpfanne über dem Feuer, Naturmaterialien sammeln, Saatgut eingraben, Hütte bauen) und entdecken das Modell einer Walsersiedlung.

Workshopleitung: Roland Natter, Natur- und Wanderführer

Wann: Montag, 6. September 2021, 9h-17h, bei jedem Wetter (unempfindliche Kleidung, Regen- oder Sonnenschutz, feste Schuhe erforderlich; bitte gefüllte Trinkflasche mitbringen)

Kosten: 30€ (incl. Jause und Hirtenhut)