Am 12. November 2020 von 16 bis 18.30 Uhr dreht sich beim Vorarlberger Wirtschaftsforum alles um das Thema „Restart!“. Erstmals findet die Veranstaltung als digitales Event mit hochkarätigen Referenten statt.

Für Meinungsmacher aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus der DACH-Region ist das Vorarlberger Wirtschaftsforum ein traditioneller und wichtiger Treffpunkt. Die Veranstaltung findet heuer zum 37. Mal statt – und zwar erstmals als digitales Event. Ganz aktuell stellt das Vorarlberger Wirtschaftsforum die Zukunft des Landes und der Wirtschaft in den Fokus. Unter dem Thema „Restart! Mutige Entscheidungen in unsicheren Zeiten“ präsentieren hochkarätige Referenten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft neue Impulse für unser Denken und Handeln. Denn das Thema Mut war wahrscheinlich noch nie so essenziell wichtig wie in der aktuellen Zeit.