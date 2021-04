Restart für den Hatler Musikantennachwuchs

Die Hatler Pumuckl- und Jugendmusig hat wieder die wöchentlichen Proben aufgenommen.

Dornbirn. Nach Monaten des Musik-Lockdowns kehrte Ende März „immerhin ein bisschen Musik“ zurück ins Probelokal der Hatler Musig. Unter den strengen Covid-Schutzmaßnahmen für den Jugendbereich, hat die Pumuckl- und Jugendmusig in den letzten Wochen wieder mit dem Probenbetrieb gestartet. Geprobt wird derzeit in kleinen Gruppen mit maximal 10 Personen, mindestens 2m Abstand und negativ getestet. Die Erleichterung ist groß.

Doch auch während der langen Probenpause wurde es bei den Musikanten aus dem Hatlerdorf nicht ganz still. „Für uns als Verein war es gerade in dieser Zeit sehr wichtig, weiterhin viel Kontakt zu den Musikanten zu halten und zu pflegen“, so Jugendreferentin Kiara Macukanovic. „Da das Soziale in unserem Musikverein im Vordergrund steht und wir es für äußerst bedeutend empfinden, die Entwicklung der Instrumentalisten nicht zu stoppen, hatte das Jugendteam einige kreative Ideen. Unter anderem haben wir unsere Pumuckl- und Jugendmusikanten maskiert auf eine Faschingsschatzsuche geschickt, bei der verschiedene Stationen im Raum Hatlerdorf versteckt waren und unter den Teilnehmern haben wir dann natürlich auch tolle Preise verlost“, so Macukanovic weiter.