Restart! Bludenz läuft mit neuer Strecke und einer großen Menge an Stars

In der Alpenstadt Bludenz gibt es nach einjähriger Pause wieder das große Laufspektakel. Publikum auf der Strecke, aber nicht im Start-Zielbereich ist erlaubt.

Der Liveticker mit allen Daten, Fotos, Videos von Bludenz läuft 2021

Die Vorarlberger Laufszene atmet auf! Am 4. Juli 2021 werden in der Alpenstadt Bludenz wieder die Laufschuhe geschnürt. Auf Grund des Sicherheitskonzeptes findet die Veranstaltung mit einer neuen Streckenführung im Untersteinstadion mit einem Rundkurs von 10,5 Kilometer, einem abgeänderten Programm, limitierten Startplätzen und ohne Publikum statt. Die Vorfreude auf das sportliche Wiedersehen unter Wettkampfbedingungen ist beim OK-Team rund um Rennleiter Richard Föger groß und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auch die Vorarlberger Landesmeisterschaft im Halbmarathon findet wieder im Rahmen von Bludenz läuft statt.

„Wir können es kaum erwarten, wieder diesen Wettkampfspirit zu spüren. Es wird ein emotionales Wiedersehen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Getreu dem Motto „Bei uns zählst du!“ steht die Sicherheit jedes Teilnehmers/jeder Teilnehmerin und unseres Teams natürlich im Fokus. Wir sind überzeugt, dass wir die Veranstaltung mit unserem Sicherheitskonzept sicher durchführen können.“ so Rennleiter Richard Föger.

Teil des Sicherheitskonzeptes ist die neue Streckenführung. Die Distanzen wurden auf 3 km, 5 km, 10,55 km und 21,1 km abgeändert und auch die Streckenführung wurde angepasst. So können sich die Lauffans nun zwischen dem 5 km Raiffeisen Fun Run, dem 10,55 km Bertsch City Run und dem 21,1 km Fohrenburger Halbmarathon entscheiden. Auch der Raiffeisen Firmenlauf findet wieder statt. Für die Jugend gibt es zusätzlich den 5 km Val Blu Jugendlauf und alle Nordic Walking Begeisterten können im Rahmen vom 3 km Hydro City Walk dabei sein. In der Königsdisziplin, dem Fohrenburger Halbmarathon, finden als Highlight auch dieses Jahr wieder die Vorarlberger Landesmeisterschaften statt. Jetzt anmelden und dabei sein! Mit Bludenz läuft feiert die Laufcommunity den Auftakt in die Wettkampfsaison 2021 und das Comeback der live Laufevents. Die Startplätze sind streng limitiert die Anmeldung ist offen! Dabei sein lohnt sich!