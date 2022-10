Respektable Niederlage zum Saisonauftakt

Die Ladies des SC SAMINA Hohenems unterlagen zum Saisonstart den Salzburg Eagles mit 1:7.

Hohenems. Zum Auftakt in die erste Saison in der zweiten österreichischen Damen-Eishockey-Bundesliga mussten sich die HSC-Ladies nach großartigem Spiel den Salzburg Eagles mit 1:7 geschlagen geben.

Steinbock-Ladies gingen in Führung

Dabei reisten die Eishockeydamen aus der Mozartstadt als haushoher Favorit ins Ländle. Die HSC-Ladies wurden von ihrem Trainer Michael Kohler aber bestens eingestellt und so startete das Spiel im Hohenemser Herrenriedstadion flott und mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auch die Gastgeberinnen kamen immer wieder gefährlich vor das Salzburger Tor und in der achten Minute nutzte Andrea Watzke-Lercher ein ideales Zuspiel von Sofia Fleisch und netzte zum 1:0 für die Steinbock-Ladies ein. Die Eagles taten sich dann auch teilweise mit dem Outdoor-Eis in Hohenems schwer, trotzdem kamen auch die Gäste immer besser ins Spiel. Hanna Danninger schloß dann in der 14. Minute einen schnellen Angriff der Salzburger zum 1:1-Ausgleich ab. Das Spiel blieb bis zur ersten Pause weiterhin sehr schnell und offen – Tore gab es allerdings keine mehr und so ging es mit dem 1:1 das erste Mal in die Kabine.

Angriffswelle der Mozartstädterinnen gestoppt

Im zweiten Drittel erwischten die Salzburger Damen dann einen guten Start und zogen durch Danninger, Schober und Melniczuk innerhalb von zwei Minuten auf 4:1 davon. Den Hohenemser Damen gelang es dann aber mit viel Kampfgeist die Angriffswelle der Mozartstädterinnen zu stoppen und so kamen auch die Hausdamen wieder zu Möglichkeiten. Doch auch Salzburg stets gefährlich und in der 30. Minute sorgte Schwarzer für den fünften Treffer der Gäste. Somit ging es mit dem 5:1 für die Eagles in die zweite Pause.

Wahnsinnstolles Spiel und herausragende Leistung

Im Schlussabschnitt schwanden dann langsam die Kräfte, trotzdem stemmten sich die Hohenemser Damen aufopferungsvoll dagegen. Auch vor dem gegnerischen Tor konnten die Steinbock-Ladies gute Möglichkeiten kreieren, doch im Abschluss fehlte dann noch die nötige Konsequenz. So war es den Salzburger Damen vorbehalten und diese erzielten noch zwei weitere Treffer, sodass am Ende ein 1:7 von der Anzeigentafel des Eisstadions im Herrenried leuchtete. „Es war ein wahnsinnstolles Spiel unserer Mannschaft und wir konnten phasenweise gut mitspielen. Eine Niederlage in dieser Höhe gegen ein Team wie Salzburg ist eine herausragende Leistung. Wir sind alle sehr glücklich“, strahle nach dem Spiel auch Ems-Coach Michael Kohler. Weiter geht es für die Mädels des SC SAMINA Hohenems am 11. November mit dem Heimspiel gegen die Red Angels aus Innsbruck. MIMA