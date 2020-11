Republikanischer Senatsführer McConnell wiedergewählt

Der bisherige Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat seinen Sitz in der Kongresskammer verteidigt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmenauszählungen. In Colorado gewann der demokratische Ex-Gouverneur John Hickenlooper die Wahl gegen den republikanischen Senator Cory Gardner. Mit Marjorie Taylor Greene zieht eine Unterstützerin der Verschwörungstheorie QAnon ins US-Repräsentantenhaus ein.

Die Demokraten hatten im traditionell republikanischen Bundesstaat Kentucky die ehemalige Pilotin Amy McGrath (45) mit hohen finanziellen Mitteln ins Rennen gegen McConnell (78) geschickt. In ihrem Kampf gegen die republikanische Mehrheit im US-Senat konnten die oppositionellen Demokraten zunächst keinen Boden gut machen. Zwar konnte Hickenlooper Gardner den Sitz wegschnappen, doch verlor im Gegenzug der Demokrat Doug Jones seinen Senatorensitz in Alabama an den republikanischen Ex-Football-Coach Tommy Tuberville, berichtet die Nachrichtenagentur AP. In mehreren anderen Senatsrennen waren zuvor die jeweiligen demokratischen und republikanischen Amtsinhaber bestätigt worden.