Reparieren statt wegwerfen

Neues Reparatur Café in Göfis.

Göfis. Bereits seit längerem geplant, schlussendlich schnell umgesetzt und von der Bevölkerung gut angenommen: Das neue Reparatur Café in Göfis. Organisiert und veranstaltet wurde die Möglichkeit zur Erhaltung gebrauchter Haushaltsgeräte vom Göfner e5-Team und vom Sozialausschuss. Der Eröffnung vorweg gegangen war ein Informationsabend mit Joachim Breuß vom Feldkircher Reparaturteam. Seitens der Gemeinde wird der Platz in einem ehemaligen Hühner-Stall, zentral gelegen unweit des Gemeindeamts, zur Verfügung gestellt. Durch die Lage in einem ausgebauten Stall, war dann auch schnell ein neuer Name kreiert: Der Work-Schopf.