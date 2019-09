Reparieren statt wegschmeißen …

Das Spielzeug funktioniert auch mit neuen Batterien nicht? Der PC „muckt“? Der Mixer streikt? Abhilfe kann hier das Reparaturcafé Nenzing bieten.

„Versuchen Sie, gemeinsam mit unseren freiwillig tätigen Experten Ihre Geräte wieder zu reparieren“, motiviert Harald Mark zur Teilnahme. „Reparieren ist gelebter Umweltschutz und macht Spaß.“ Und weiter: „Kommen Sie einfach vorbei, am besten natürlich umweltschonend zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln – Bus und Bahn sind nicht weit entfernt.“ Das nächste Reparaturcafé findet am Samstag, 21. September, von 14 bis 17 Uhr in der Gaisstraße 5 (Spielplatz in der Nähe der Trafik Hartmann) statt. Für Kaffee, Tee und Kuchen ist gesorgt.