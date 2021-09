Reparaturcafé & Kleidertauschbörse

Bock auf neue Kleidung? Aber du willst nicht viel Kohle dafür ausgeben?

Dann komm doch zur Kleidertauschbörse der REGIO Klostertal-Arlberg und bring drei Kleidungsstücke mit, die noch voll in Ordnung sind, aber nicht mehr passen oder gefallen… in den Mitbringseln der anderen Besucher*innen stöbern und mit „neuen“ Klamotten wieder heimgehen – das ist doch cool, oder ?

Es wird Kleidung für Damen, Herren und Kinder in allen Größen getauscht. KEINE Schuhe, Taschen und Sonstiges.