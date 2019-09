Reparaturcafé auf Reise

Bereits in Raggal und St. Gerold öffnete das Reparaturcafé seine Pforten im Biosphärenpark.

Um die Hürde der Distanz zu nehmen, kam das Reparaturcafé der Bevölkerung entgegen und siedelte sich im Bauhof der Gemeinde St. Gerold an. Die mittlerweile für das Projekt angeschafften Arbeitsutensilien sind in Transportboxen zur Beförderung verstaut. Ebenfalls sind die ehrenamtlichen Helfer dankeswerter Weise nicht ortsgebunden und flexibel in ihrer Anreise. Am neuen Standort fanden Instandsetzungsarbeiten an Kleingeräten wie Dampfbügeleisen und Kaffeemaschinen statt. Ein elektrischer Winkelschleifer erhielt am Samstag durch eine kleine Reparatur wieder seine volle Funktionstüchtigkeit. Mit diesem oft geringen Arbeitsaufwand kann Müll vermieden und Rohstoffe geschont werden. Projektleiter Albert Rinderer erklärt: „Wir sind ein flexibles Reparaturcafé und möchten mit verschiedenen Standorten das Projekt weiter verwirklichen“. Dabei ist an eine Umsetzung in einem Ort im hinteren Tal und in Thüringerberg gedacht. Interessierte Helfer sind gefragt und können sich gerne bei den Mitgliedern des e5-Teams melden.