Reparatur Café zieht erste Bilanz

Anfang des Jahres startete auch in Götzis das Reparaturcafé den Betrieb und blickt nun auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Götzis . In vielen Gemeinden des Landes hat die Idee des Reparaturcafé bereits Fuß gefasst – auch in Götzis helfen seit Jahresbeginn Ehrenamtliche bei der Reparatur von defekten Haushaltsgeräten und Ähnlichem.

In den ehemaligen Räumen der Drogerie Selb findet seit Jänner jeden letzten Samstag im Monat das Götzner Reparaturcafé statt. Dabei besteht die Möglichkeit, kaputte Kleingeräte gemeinsam mit ehrenamtlichen und erfahrenen Helfern zu reparieren und somit versteht sich das Reparatur Café nicht als Reparaturdienstleister, vielmehr bekommen Interessierte Hilfe zur Selbsthilfe. Unter der Leitung von Manfred Handle kümmert sich ein ehrenamtliches Team um jedes Problem und konnte so in den letzten Monaten in 190 Arbeitsstunden von den 150 abgegebenen Geräten rund zwei Drittel zur vollsten Zufriedenheit der Kunden wieder in Schuss bringen.