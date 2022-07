Repaircafé in Bludenz geht in die Sommerpause

Bludenz. Gelebte Nachhaltigkeit zeichnet das Repaircafé in der Klarenbrunnfabrik seit nun bald vier Jahren aus.

Das Treffen hat sich mittlerweile gut etabliert. Allein im ersten Halbjahr wurden rund 200 Besucher*innen verzeichnet und an die 80 Geräte konnten erfolgreich repariert werden. Das Bludenzer Repair Café findet in der Regel immer am letzten Freitag im Monat, von 13.00 -16.30 Uhr, im Carla Store in der Klarenbrunnstraße statt. Der nächste Termin ist für Freitag, den 26. August, angesetzt.