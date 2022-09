Repair-Café und Kleidertausch

Kleidung tauschen, neue Lieblingsstücke finden, allerlei Dinge reparieren und weiterverwenden, Kaffee und Kuchen – all das erwartet die Gäste am Samstag, 17. September beim Repair-Café mit Kleidertausch-Café in Nenzing.

Beim Kleidertausch-Café sollen gut erhaltene Kleidungsstücke, die nicht mehr passen oder nicht mehr ganz so gut gefallen, neue Besitzer finden. Denn das ist das Prinzip der Kleidertausch-Café: Die Besucherinnen und Besucher bringen Kleidungsstücke, die noch gut erhalten sind, sie selbst aber nicht mehr tragen möchten, mit und können im Gegenzug in den Mitbringseln der anderen stöbern. Mit etwas Glück findet man selbst ein neues Lieblingsstück und kann gleichzeitig jemand anderem eine Freude machen. „Welche Größe die mitgebrachten Stücke haben, oder ob sie für Frauen, Männer, Kinder sind, spielt dabei überhaupt keine Rolle – im Gegenteil: Eine bunte Vielfalt an verschiedenen Kleidungsstücken bereichert das Angebot der Tauschbörse“, so die Organisatoren.

Kaffee, Kuchen und Tauschbörse