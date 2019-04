Repair-Café öffnet wieder

Der Fön funktioniert nicht mehr? Die Kaffeemaschine hat ihren „Geist“ aufgegeben? Nicht immer ist wegschmeißen die richtige Lösung.

Im Repair-Café in Nenzing wurden unter Anleitung eines engagierten Teams von Ehrenamtlichen in den vergangenen Jahren hunderte Haushaltsgegenstände, Gartengeräte, Spielsachen, Werkzeuge und vieles mehr wieder funktionstüchtig gemacht. „Ausgenommen sidn Großgeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und ähnliches“, macht Initiator Harry Mark darauf aufmerksam, dass den Ehrenamtlichen des Repair-Cafés auch Grenzen gesetzt sind. Das nächste Repair-Café findet bereits diesen Samstag, von 14 bis 17 Uhr in der Gaisstraße 5 (Nähe Spielplatz) statt. Für Tee, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.