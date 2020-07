Renovierung der Kabine im Herrenriedstadion

Die lange Pause wurde von den Spielern auch genützt um etwas Wichtiges zu machen

Die Möbel wurden entworfen und geliefert von der der Tischlerei Plattner und von den Spielern und Funktionären selbst eingebaut. Am Ende hatte die Kabine einen komplett neuen Look, ist nun funktionell für die Spieler eingerichtet und stellt so eine weitere deutliche Verbesserung der Infrastruktur dar.

Nachdem der Corona-Lockdown nun ja soweit gelockert wurde, dass auch wieder Fußball gespielt werden kann, haben die Spieler das Werkzeug weggelegt und sind auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die Mannschaft will in der VN-Eliteliga wieder unter die ersten Zwei kommen und ist inklusive neuer Kabine bestens gerüstet. Saisonstart ist am 1. August auswärts in Rankweil ehe am 8. August die Heimpremiere gegen den FC Lauterach stattfindet.