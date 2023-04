Rennen um SPÖ-Chefsessel: "Wenn Ergebnis klar ausfällt, erfüllt Befragung ihren Zweck"

Marcelo Jenny, Politikwissenschaftler Universität Innsbruck war am Diensgtag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Ergebnis soll bis spätestens 22. Mai vorliegen

Die Befragung der rund 147.000 SPÖ-Mitglieder läuft von 24. April bis 10. Mai. SPÖ-Mitglieder können online oder per Post abstimmen. Das Ergebnis soll bis spätestens 22. Mai vorliegen. Damit alles ordnungsgemäß abläuft, werde die Wahl von einem Notar und einem IT-Experten begleitet, verkündete Kopietz. Der gesamte Wahlprozess werde einige hunderttausend Euro kosten. Kopietz schloss zudem nicht aus, dass sich am Parteitag noch andere rote Mitglieder um den Vorsitz bewerben, das Status ließe das zu.

Wohl kein erhoffter Frieden

"Jede große Partei hat ein breites Spektrum an Meinungen. Das zeigt sich auch an diesen Kandidaturen. Das wird sich durch eine Mitgliederbefragung nicht so schnell auflösen", sagt Jenny. Aber wenn ein Kandidat der eine Kandidatin ein Garant für einen Wahlerfolg ist, könnten diese Gegensätze in den Hintergrund treten. Jenny nennt als Beispiel Sebastian Kurz, damals verblassten die Streitigkeiten innerhalb der ÖVP. "Der aktuellen Parteivorsitzenden wird aber nicht zugetraut ein Stimmenmagnet bei der nächsten Nationalratswahl zu sein. Daher ist die Diskussion über die Positionen aufgekommen, mit denen man in den Wahlkampf hineingeht."