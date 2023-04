Rennen um SPÖ-Chefsessel und Forderung nach gratis Kinderbetreuung

Der Politikwissenschaftler Marcelo Jenny von der Universität Innsbruck und der Landtagsabgeordnete Johannes Gasser (NEOS) sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Jetzt steht es fix: Nach einer internen Sitzung der SPÖ-Wahlkommission haben sich lediglich die drei aussichtsreichsten Bewerber für die Mitgliederbefragung vom 24. April bis 10. Mai qualifiziert. Die derzeitige Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Ursprünglich hatte es 73 Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Marcelo Jenny ist österreichischer Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und in "Vorarlberg LIVE" analysiert er den aktuellen Stand im Rennen um den SPÖ-Vorsitz.

1.800 Unterschriften seit Anfang März zählt die von den Vorarlberger NEOS initiierte Petition „Kostenfreie Kinderbetreuung in Vorarlberg: Bildungschancen schaffen, Familien entlasten!“ Der pinke Familiensprecher Johannes Gasser meint dazu, dass das zeige, wie groß der Bedarf nach qualitativ hochwertiger und kostenfreier, flächendeckender Kinderbetreuung in Vorarlberg sei. In Vorarlberg LIVE gibt Gasser einen Überblick über die inhaltlichen Forderungen der Petition.