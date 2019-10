Live: Rennen statt Pennen - Kindermarathon in Bregenz

2300 Kinder von 79 Vorarlberger Schulklassen und 24 Kindergarten-Gruppen haben ihre Nennungen für den 11. Vorarlberger Kindermarathon in Bregenz abgegeben.

Die Vorbereitungen für den nächsten Bregenzer Kindermarathon am Samstag, 5. Oktober 2019 laufen auf Hochtouren. "Rennen statt pennen" lautet auch heuer das Motto. Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink und das Team von Vorarlberg >>bewegt freuen sich wieder auf eine große Beteiligung und tolle Stimmung entlang der Strecke. „Wir möchten beim Kindermarathon wieder zusammen mit allen laufbegeisterten Kindern ein Zeichen setzen, dass Bewegung nicht nur gesund ist, sondern auch viel Spaß macht“, so Schöbi-Fink.

Der Kindermarathon in Bregenz wird bereits zum 11. Mal ausgetragen. Die unterschiedlichen Bewerbe richten sich sowohl an Kindergarten- und Schulgruppen, als auch an Einzelstarterinnen und -starter. In Zeiten von Smartphone, Tablett & Co soll den teilnehmenden Kindern die Freude an der Bewegung wieder nähergebracht werden.