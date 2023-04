Renn-Action zum Saisonabschluss

Mit einem gemeinsamen Teamevent beendeten auch die U15-Cracks der Rheintal-Bulldogs die Eishockeysaison.

Dornbirn . In den vergangenen Wochen und Monaten zeigten die Hockey-Youngsters der Rheintal-Bulldogs auf dem Eis vollen Einsatz und kämpften in der Schweizer Meisterschaft um jeden Punkt. Mit einem gemeinsamen Teamevent wurde nun der Saisonabschluss gefeiert.

Zum Abschluss tauschten die Hockey-Youngsters dabei den Untergrund und lieferten sich auf dem Asphalt des Kart-Bahn-Treff in Feldkirch spannende Duelle. Sehenswerte Überholmanöver und hartumkämpfte Zweikämpfe sorgten für einen abwechslungsreichen Nachmittag und vor allem für viel Spaß bei den jungen Puckkünstlern.

Den endgültigen Saisonabschluss gab es dann in Dornbirn bei Pizza und Pasta. In gemütlicher Runde wurde die Saison nochmals nachbesprochen und Trainer Ondrej bedankte sich bei seinen Jungs und Mädchen für den Einsatz während der Saison. Dazu gab es für den Coach für die bevorstehende Vaterzeit noch ein kleines Geschenk. Es folgt nun erstmals eine kurze Pause, bevor auch in Dornbirn wieder das Sommertraining der jungen Hockeystars starten wird. MIMA