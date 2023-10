Daniela Ritter und Hannes Oberhauser bei der „Renew4grow“ - Baumpflanzaktion als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Renew4grow“ – Baumpflanzaktion als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Am 21. Oktober beteiligte sich die Gemeinde Koblach am westösterreichweiten Aufruf der BF Wörgl, einen Jungbaum als Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Unter dem Motto „Aufatmen – Aufstehen – Aufblühen“ wurde der junge Ahornbaum aus dem nahen Landesforstgerten gemäß dem Aufruf der Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Wörgl gesetzt.

Daniela Ritter, die Koordinatorin der Koblacher Kindereinrichtung und Bauamtsleiter Hannes Oberhauser nahmen die Baumpflanzaktion auf dem neuen Spielplatz beim Kindergarten Ried vor.