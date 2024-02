Renée Zellweger kehrt als Bridget Jones zurück

Renée Zellweger schlüpft wieder in die Rolle von "Bridget Jones".

Renée Zellweger schlüpft wieder in die Rolle von "Bridget Jones". ©AFP

Renée Zellweger schlüpft wieder in die Rolle von "Bridget Jones". ©AFP

Renée Zellweger schlüpft erneut in die Rolle der Kultfigur Bridget Jones für einen vierten Film, basierend auf Helen Fieldings Bestseller "Mad About The Boy".

Die beliebte Filmfigur Bridget Jones, verkörpert durch Renée Zellweger, wird zum vierten Mal auf die Kinoleinwand zurückkehren. Der neue Film basiert auf dem Roman "Mad About The Boy" von Helen Fielding und zeigt Jones als alleinerziehende Mutter, die sich in die Welt des Online-Datings wagt.

Fortsetzung der turbulenten Liebesgeschichte

Nach der Hochzeit mit Mark Darcy (Colin Firth) und dem Tod des Ex-Liebhabers Daniel Cleaver (Hugh Grant) im zweiten Teil, deutete das Ende des letzten Films an, dass Cleaver möglicherweise noch lebt. Fans spekulieren nun über die Fortführung dieser komplizierten Liebesgeschichte. Sowohl Grant als auch Firth werden erwartet, ihre Rollen im vierten Teil wieder aufzunehmen.

Vorbereitungen in vollem Gange

Laut einem Insider der "Daily Mail" sind die Vorproduktionen abgeschlossen, und die Dreharbeiten sollen bald in London beginnen. Zellweger, die die Figur der Bridget Jones sehr schätzt, ist begeistert von ihrer Rückkehr und sucht bereits nach einer Unterkunft in London.

Erfolgsgeschichte

Die "Bridget Jones"-Reihe, die 2001 begann, war ein finanzieller Erfolg und brachte Zellweger große Anerkennung. Für ihre Rolle unterzog sich Zellweger extremen Gewichtsveränderungen, die nicht ohne gesundheitliche Warnungen blieben. Für den dritten Film verzichtete sie jedoch auf die extreme Gewichtszunahme und setzt im realen Leben auf eine strenge Diät und ein intensives Trainingsprogramm.

Zellweger betont, dass Bridget Jones' Selbstkritik bezüglich ihres Gewichts eine universelle Erfahrung vieler Frauen widerspiegelt, die sich mit dem Druck, abzunehmen, auseinandersetzen, obwohl dies oft unbemerkt von anderen bleibt.