Rendi-Wagner: Vertrauensbildung statt Zwang und Blacklists

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädiert für Vertrauensbildung durch "offene und ehrliche" Kommunikation - und lehnt Corona-Impfpflicht oder "Blacklists" von Impf-Verweigerern ab.

Wer soll "Freitesten" kontrollieren?

Noch nicht beurteilen wollte Rendi-Wagner Dienstag in einer Pressekonferenz die Frage, wer die Möglichkeit des "Freitestens" aus dem dritten Lockdown überprüfen soll. Es gebe noch keinen Gesetzesentwurf, nur Ankündigungen und zur Frage der Kontrolle "fünf verschiedene Meinungen" in der Regierung (bzw. der ÖVP). Was die SPÖ davon hält werde man erst sagen können, wenn die Regierung ihren Plan auf den Tisch gelegt hat, lehnte Rendi-Wagner es ab, die ohnehin herrschende Verunsicherung "noch weiter zu befeuern". Die Regierung müsse "so schnell wie möglich Klarheit schaffen" - und dann werde man auch sehen, "ob das überhaupt ein sinnstiftendes Instrument ist".