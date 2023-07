Renaturierungsgesetz: "Wir tappen in Import-Fallen"

EVP bäumt gegen Renaturierungsgesetz auf. Simone Schmiedtbauer (EU-Abgeordnete ÖVP) war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

"Selbst wenn wir Lebensmittel bei uns in Europa nicht mehr ..."

Das sagt EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer (ÖVP) bei Vorarlberg LIVE: "Wir tappen in Import-Fallen. Selbst wenn wir Lebensmittel bei uns in Europa nicht mehr produzieren können, wird der Konsument gleich einkaufen." In Europa mache man es Landwirten zu schwer: "Wir werden dann Lebensmittel aus Drittstatten importieren, wo man sich keine Gedanken über soziale Standards und das Tierwohl macht."