Remis fÃ¼r FCM

Im Heimspiel gegen Höchst 1b sicherten sich die Mäderer Kicker einen wichtigen Punkt.

Mäder. Der FC Mäder sicherte sich am Samstag Nachmittag beim 2:2 Remis gegen Höchst einen weiteren Punkt und blieb im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Hausherren drehten das Spiel

Bei bestem Fußballwetter starteten die Mäderer zwar engagiert ins Spiel, doch das erste Tor erzielten in der 16. Minute die Gäste aus dem Rheindelta. Doch die Gastgeber in weiterer Folge mit mehr Druck und in der 30. Minute zog Raphael Koller außerhalb des Strafraumes ab und ließ dem Höchster Keeper keine Chance – 1:1. Noch vor der Pause konnte Darius Dragan mit einem tollen Schuss ins Eck die Gastgeber mit 2:1 in Führung bringen.

Per Elfmeter zum Ausgleich

In Halbzeit zwei taten sich die Mäderer gegen die Abwehr der Höchster schwer und so nutzten die Gäste in der 56. Minute einen Elfmeter und konnten durch Ceylan zum 2:2 ausgleichen. Bis zum Schlusspfiff gab es zwar noch einige gute Möglichkeiten – Tore fielen aber keine mehr und so teilten sich die beiden Teams die Punkte.