Remis für die FC Dornbirn Juniors

Die jungen Rothosen verspielten eine Zweitore-Führung gegen Sulzberg.

Dornbirn. Vielversprechend hatte das Landesligaspiel gegen den FC Sulzberg für die Rothosen-Fohlen am vergangenen Freitag begonnen. Bereits nach 29 Minuten führte das Team von Aydin Akdeniz und Robert Brzaj mit 2:0 und alle Zeichen standen auf Sieg. In der zweiten Spielhälfte waren es dann aber die Wälder, die innerhalb von sieben Minuten zweimal ins Tor trafen und so nicht nur das Spiel drehten, sondern den Traum vom ersten Heimsieg der FCD-Juniors zerstörten. Am Ende mussten sich die Dornbirner mit einem 2:2 zufriedengeben und zumindest über einen ersten Punkt vor heimischem Publikum jubeln.