Remis beim letzten Testspiel

Der SC Admira Dornbirn absolvierte letztes Testspiel gegen Andelsbuch.

Auf dem Kunstrasenplatz des Bezeggstadion starteten die Hausherren mit der besseren Chancenverwertung und gingen mit einer 2:1 Führung in die Halbzeit. In der zweiten Spielhälfte gelang es dem Team von Herwig Klocker die Partie noch zu drehen und so endete das Spiel mit einem 3:3 Unentschieden.