Rekrut stirbt bei Leistungsmarsch

Am Dienstagvormittag starb ein Rekrut während einer Marschübung im Tessin.

Die Rekruten der Grenadier-Rekrutenschule in Isone absolvierten 6,5 Kilometer langen Leistungsmarsch. Nach der Ankunft am Zielort vermissten Kameraden einen 21-jährigen Rekruten. Nach einer kurzen Suche wurde der junge Mann leblos am Wegrand gefunden. Trotz einiger Reanimationsversuche konnte der 21-Jährige nicht wiederbelebt werden. Die Schweizer Militärjustiz nahm Untersuchungen auf.