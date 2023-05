Rekordweltmeister Kanada holt sich nächsten Titel

Kanada ist nach einem 5:2-Finalsieg gegen Deutschland zum 28. Mal Eishockey-Weltmeister. Bronze geht an Lettland.

In Tampere in Finnland ging heute das Finale der Eishockey Weltmeisterschaft über die Bühne. Topfavorit Kanada traf dabei auf das Überraschungsteam Deutschland. Auf dem Eis war zu Beginn wenig von der klaren Rollenverteilung zu sehen, denn Deutschland ging durch Peterka nach acht Minuten mit 1:0 in Führung. Der Rekordweltmeister schlug durch Blais aber rasch zurück (10.). In weiterer Folge blieb es im ersten Drittel ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Ohne weitere Tore ging es in die erste Pause.

Deutschland legt erneut vor

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Kanadier das Kommando, scheiterten aber immer wieder am starken Deutschen Torhüter Niederberger. Doch auch Deutschland kam immer wieder gefährlich vor das Tor und Fischbuch erzielte in der 34. Minute das 2:1, nachdem er etwas glücklich an den Puck kam. In der Schlussphase des zweiten Abschnittes nutzte Kanada eine Überzahl zum perfekt herausgespielten Augleich durch Crouse (38.).

Fehler bringen Entscheidung

Im dritten Drittel waren es dann die Kanadier, die den Druck wieder erhöhten und nach einem Abwehrfehler durch Blais erstmals in diesem Finale in Führung gingen (45.). Kurz darauf verhinderte nur der Pfosten den nächsten Treffer Kanadas. In der 52. Minute schloss Toffoli einen Konter mit einem Schuss durch die Beine des Torhüters zum 4:2 ab und sorgte damit für eine Vorentscheidung.

Drei Minuten vor Schluss nahm Deutschland den Torhüter vom Eis und kassierte zwei Minuten vor dem Ende das 5:2 durch Laughton. Am Ende jubelten die Kanadier durch den verdienten Sieg über den nächsten Weltmeistertitel. Für Deutschland, das zuvor die Schweiz und die USA aus dem Turnier warf, blieb die starke Silbermedaille. Bronze holte sich schon am frühen Abend Lettland mit einem Sieg gegen die USA.