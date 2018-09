Rekordverdächtige Götzner Modenacht

Trotz angesagten Regenschauer machten sich am vergangenen Freitag Hunderte Modebegeisterte aus ganz Vorarlberg und der benachbarten Schweiz auf den Weg nach Götzis, um bei der Lifestyle- und Modenacht dabei zu sein.

Götzis Das gesamte Ortszentrum hatte sich in eine Flanierzone verwandelt. WG Obmann Manfred Böhmwalder und Isolde Nachbauer freuten sich über das große Interesse der zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ konnten unter freiem Himmel bei angenehmen herbstlichen Temperaturen in über 40 Geschäften die neuesten Trends in Sachen Mode, Kunst und Design entdeckt werden. Die Gastronomen verwöhnten die Besucher mit Cocktails, Weinen oder seltenen Gin Sorten. Die Shoppingfans erlebten verschiedene Mottoparty’s wie „Südsee“ oder „Leben wie Gott in Frankreich“ und verbrachten schöne Stunden mit Familie und Freunden.