Rekordverdächtig: Über 300 Fahrradspenden im Vorderland

Fahrradsammelaktion beim ASZ Vorderland voller Erfolg.

SULZ „Kumm vorbei und bring di alt’s Rad mit!“, war das Motto vergangenes Wochenende rund um das Altstoffsammelzentrum in Sulz. Die Koordinationsstelle für Integration Vorderland organisierte beim ASZ Vorderland eine Fahrradsammelaktion. Die gespendeten Räder werden Instand gesetzt und Bedürftigen zur Verfügung gestellt. Geleitet wurde die Aktion von Katharina Parziani und Margot Pires. In Summe konnten über 300 Räder an beiden Tagen entgegengenommen werden. „Wir sind echt positiv überrascht“, äußerst sich Pires erfreut. Sämtliche Fahrradspenden werden von ehrenamtlichen Fahrradmechanikern (unter der Leitung von Kurt Bell) wieder fahrtüchtig gemacht und können so an Kinder und Erwachsene aus der Region weitergegeben werden. Schon seit vielen Jahren repariert der Rankweiler ehrenamtlich gespendete Räder. Die renovierten Fahrräder werden dann Geflüchteten und Bedürftigen zur Verfügung gestellt. Gepaart mit Fahrradkursen für Frauen und Mädchen, die die Gemeinwesenstelle Mitanand Rankweil jährlich organisiert, entstehen so individuelle Mobilitätslösungen für Familien. So wird ein Beitrag zur Integration und zur sanften Mobilität im Vorderland geleistet.