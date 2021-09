Rekordstrafe: 48 Spiele wegen Kopfstoß gesperrt

Ein 1b-Spieler von Viktoria Bregenz wurde nach dem Meisterschaftsspiel gegen SPG Göfis/Satteins 1b am Samstag wegen eines brutalen Kopfstoßes für 48 Pflichtspiele gesperrt.

Höchststrafe für Raschid Arsanukaev: Nachdem der Spieler der 1b-Mannschaft des FC Viktoria 62 Bregenz (4. Landesklasse) bereits am ersten Spieltag nach einem Foul und einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote-Karte gezeigt bekam, versetzte Arsanukaev am siebten Spieltag einem Gegenspieler einen Kopfstoß und erhielt anschließend von der Struma eine unbedingte Sperre für 48 Pflichtspiele. Der Amateurspieler darf bis 2023 an keinem Pflichtspiel mehr teilnehmen.