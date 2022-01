Rekordspieler soll für den nächsten Triumph sorgen

Die VEU Feldkirch peilt gegen Vienna Capitals II den zehnten Erfolg in Serie an.

Sa, 29.01.2022, 19:00: BEMER VEU Feldkirch - Vienna Capitals Silver

Referees: SCHAUER, WALLNER, Eisl, Wimmler



Feldkirch feierte am Donnerstag nach einer Aufholjagd den neunten Sieg in Folge. Beim 5:4 nach Penaltyschießen bejubelte Kapitän Dylan Stanley seinen 500. Scorerpunkt im VEU-Dress und sorgte schließlich auch im Shootout für die Entscheidung. Die Vienna Capitals Silver, bei denen sich in den letzten fünf Partien Sieg und Niederlage abwechselten, machen sich nach dem Heimspiel gegen Gröden auf den Weg Richtung Vorarlberg. Im Saisonduell zwischen den beiden Teams steht es 1:1, wobei Feldkirch zu Hause mit 5:2 gewann