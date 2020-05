Rekordspieler ist nicht mehr Trainer der Austria Amateure

Harald Dürr gibt Rücktritt als Coach der Austria Lustenau Amateure bekannt

Vereinslegende Harald Dürr - welcher über 400 Profispiele für Austria absolvierte - wird in Zukunft nicht mehr an der Seitenlinie unserer Youngsters stehen. Harald bestach durch seinen unbedingten Willen, die Jungs jeden Tag besser zu machen und durch diese Mentalität die jungen Spieler mitzureißen. Dadurch konnte die Mannschaft auch den Seehallencup in Hard gewinnen und in das Finale des Hallenmasters in Wolfurt einziehen, ehe die Saison abgebrochen wurde. Die Austria bedankt sich bei Harald Dürr sehr herzlich für sein Engagement und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Die Austria-Familie freut sich, Harri bald wieder im Planet-Pure Stadion begrüßen zu dürfen.