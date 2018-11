Rekordsommer begleitete den OGV Lustenau

477 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Lustenau blicken auf aktives Jahr zurück.

Die OGV Lustenau zählt 477 Mitglieder, davon sind 373 Vollmitglieder, 63 Familienmitglieder und 41 Kinder. Weil der Nachwuchs so fundamental ist, wird auch bei den eigenen Vereinsevents und Ausflüge Augenmerk auf die Jugend gelegt. Und davon gab es 2018 einige: Die Begeisterung bei jung und alt war groß bei der Ausfahrt zum Weihnachtsmarkt in Augsburg oder beim Baumschnittkurs in Elmars Hoschtat mit 40 Interessierten, bei den Rosen- und Sträucherschnittkurse und Kochkurse, die den Schwerpunkt auf die Wegwerfpolitik hatte, oder beim Besuch des “Frühlings am Sunnahof”. Ein weiteres Highlight war der Sonnenblumenwettbewerb auf dem Luschnouar Markt, der Tagesausflug auf die Insel Mainau und das dritte Mostfest in Zusammenarbeit der Mosterei Krammel und den RKZV Lustenau.