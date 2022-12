Rekordsieger Hard ohne Kapitän Markus Grabherr

Gleich in dreizehn von bisherigen 24 Auflagen vom Wolfurter Hallenmasters war der FC Hard im Finale vertreten. Sechs Mal, 2016, 2013, 2011, 2009, 2006 und 2002 durfte der Traditionsverein vom Bodensee die so begehrte Trophae in die Höhe stemmen. In der Jubiläumsausgabe zählt Rekordchampion Hard aber nicht zu den ganz großen Favoriten. Urgestein und Kapitän Markus Grabherr (36) fehlt heuer. Der 36-jährige Mittelfeldspieler war außgenommen im Turniersieg von 2002 bei allen anderen fünfmaligen ersten Plätzen mit von der Partie und hat fünfmal mit seinem Lieblingsklub das Wolfurter Turnier gewonnen. Markus Grabherr ist der große Abwesende, zum gleichen Zeitpunkt weilt „Gräbe“ in London auf Urlaub. Mit dem sechzehnfachen Torschützen Elvis Alibabic und dem Brasilianer Samir Luiz Sganzerla fehlen Hard im Masters zwei richtige Vollstrecker. Hard Trainer Herbert Sutter (36) wurde mit Hard zweimal Masterssieger und zwar 2013 und 2016. „Zum siebenten Mal den Turniersieg einfahren wird für meine Mannschaft ungemein schwer. Viele Routiniers sind auf Urlaub und werden daher mit jungen Talenten versuchen zumindest das Halbfinale zu erreichen“, so Herbert Sutter. Heute um 18.30 Uhr greift Hard ins Turnier ein und trifft auf Hausherr Wolfurt, Sulzberg, Bludenz und Hatlerdorf, also alle fünf Starter waren schon im großen Finale der letzten 24 Jahre mit dabei. Im Frühjahr muss Hard auf Standardspezialist und den fünffachen Torschützen Frederic Winner verzichten. Der 30-jährige Linksfüßer beendet seine aktive Laufbahn und hängt die Schuhe an den berühmten Nagel.TK