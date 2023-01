Rekordjahr für youngCaritas

Lockdown und Homeschooling konnten den Erfolg der youngCaritas Vorarlberg nicht bremsen – im Gegenteil.

LaufWunder, Sozialzertifikat für Lehrlinge oder zahlreiche verschiedene Workshops. Coffe to help, LeseWunder oder Unterstützung bei Diplomarbeiten. Wenn sich junge Menschen in Vorarlberg sozial und nachhaltig engagieren wollen, ist die youngCaritas eine spannende Anlaufstelle. Rund 6.100 Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Jahr durch die unterschiedlichsten Angebote erreicht, informiert oder begleitet. Vom Volksschulkind bis zum/r Maturant*in, vom Lehrling bis zu unterschiedlichsten Jugendgruppen: Soziale Themen wurden hier altersgerecht, interaktiv und immer mit viel Spaß und Freude er- und bearbeitet. Sabine Fulterer, Leiterin der youngCaritas Vorarlberg: „Trotz der erschwerten Bedingungen 2022 blicken wir mit Stolz und großer Freude auf das vergangene Jahr zurück. Mit viel Kreativität und Einsatz konnten wir die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Angeboten sogar 2022 verdoppeln. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und junge Menschen ein offenes Ohr für soziale und nachhaltige Themen haben.“