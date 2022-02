Rekordjahr für Dornbirner Feuerwehr

Erstmals mussten die Männer und Frauen der Dornbirner Feuerwehr über 500 Mal ausrücken.

„Das vergangene Jahr stand dabei wieder ganz im Zeichen der Pandemie und stellte eine besondere Herausforderung dar“, berichtet dazu Kommandant Gerold Hämmerle. Doch dank der bereits bestehenden Aufteilung in Einsatzgruppen und Einsatzzüge sowie der sehr effizienten Einsatzabwicklung konnten größere Infektionen innerhalb des Teams verhindert werden. Die Einsatzbereitschaft bei der größten Feuerwehr im Lande war somit zu jederzeit gegeben und so wurde erstmals in der Geschichte auch die 500er-Marke bei den Einsätzen überschritten.

Neben der Unterstützung im Kampf zur Eindämmung der Corona Pandemie wurde bei der Dornbirner Feuerwehr in den letzten Monaten auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert. So absolvierten die Mitglieder zahlreiche Übungen und Ausbildungen. „In weiterer Folge wurden die Mitglieder mit leichter Einsatzkleidung für technische Einsätze ausgerüstet und für diverse Transportaufgaben wurden multifunktionale Abrollbehälter angeschafft“, gibt Kommandant Hämmerle einen weiteren Einblick. Mit einem Dank an sein gesamtes Team und deren Familien richtet der Dornbirner Feuerwehrkommandant den Blick bereits nach vorne. MIMA