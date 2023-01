Rekordergebnis für Sternsingeraktion

Die Spenden, welche die Sternsinger aus der Pfarre Bludenz Heilig Kreuz eingenommen haben, kommen zahlreichen Menschen in verschiedenen Ländern zugute.

“Gott wurde Mensch, ein Menschenkind wie wir.” Diese “Gute Nachricht” sangen die Sternsinger aus der Pfarre Heilig-Kreuz bei der stimmungsvollen Messfeier am Fest Erscheinung des Herrn, im Volksmund kurz Dreikönig genannt, in der Heilig-Kreuzkirche. Mit der Gemeinde feierte Kaplan Mathias Bitsche. Sichtlich wohl im Kreise der Pfarrgemeinde und großen Gruppe von Sternsingern fühlte sich auch der ehemalige Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer. Frohe Botschaft von Weihnachten Zu Jahresbeginn waren die Kinder und Begleitpersonen an vier Tagen im Städtle unterwegs. “Sie wurden durchwegs positiv aufgenommen. Die Leute waren offen, spendabel und großzügig, trotz der Teuerungswelle”, freute sich Pastoralleiter Thomas Folie vom Leitungsteam des Bludenzer Seelsorgeraumes. Sein Dank galt auch dem Organisationsteam, den Fahrdiensten, Wäscherinnen, Büglerinnen und Näherinnen. Zukunft selbst gestalten Im Pfarrgebiet Heilig Kreuz wurde ein Rekordergebnis von genau 17.234,62 Euro erzielt. “Die Sternsingerspenden helfen über einer Million Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen ihre Zukunft selbst gestalten können und Kinder nicht arbeiten gehen müssen”, informiert die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreich. Im Ländle standen zu Jahresbeginn rund 4000 Kinder und Jugendliche für die “Hilfe unter gutem Stern” im Einsatz. Als Dankeschön lud die Diözese Feldkirch die Jungen an verschiedenen Tagen zu “Sternsinger on Ice”. Schauplätze waren die Eisflächen in Dornbirn, Feldkirch und dem Montafon. Laut der Katholischen Kirche bildete das Freizeitvergnügen den “wohlverdienten und gelungenen Abschluss der diesjährigen Sternsingeraktion”.