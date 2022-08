Rekorddichte an Kinderwägen in der Bludenzer Altstadt

Der 28. August 2022 zeigte einmal mehr, dass die Bludenzer Altstadt eine tolle Angebotsvielfalt bietet. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder und ihrer Spielzeuge.

Sabine’s Kinderschminkerei zauberte den Neo-Ständler ein Extra-Lächeln auf die Gesichter und verwandelte die fleißigen Verkäufer in Tiger und Feen. Und es gab reichlich Tratschmomente für die begleitenden Eltern und Großeltern. Der Stadtkern war vormittags bestens gefüllt und zeigte sich den anwesenden Touristen von der besten Seite. Selbst Pinocchio höchst persönlich reiste mit seiner Entourage aus dem Bludenzer Spielzeugland mit Second Hand „Pinoccio“ aus der Klarenbrunnstrasse an. Ein Selfie mit dem Bürgermeister Simon Tschann ließ er sich nicht entgehen!