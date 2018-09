Rekord mit Raketenrucksack

Tausende neugierige Zuschauer konnten an der südenglischen Küste beobachten, wie ein neuer Geschwindigkeitsrekord von 74 km/h aufgestellt wurde.

Neuer Geschwindigkeitsrekord mit dem Raketenrucksack. Kürzlich starteten zwei Jet-Suit-Piloten in Bournemouth an der südenglischen Küste. Doch nur einer kam an, da der Zweite leider im Wasser landete, was zeigt, dass das Fliegen mit diesem futuristischen Antrieb dann doch nicht ganz so einfach und leicht ist, wie es aussieht. Doch immerhin konnten Tausende neugierige Zuschauer beobachten, wie der neue Rekord von 74 km/h erfolgreich aufgestellt wurde.