Rekord: Fünf Tore in 36 Minuten der jüngsten Talente

Sieg, Remis und eine Niederlage gab es für die heimischen Akademie Mannschaften in Tirol

Rekordverdächtige fünf Tore in nur 36 Minuten gelang der Unter-15-Mannschaft im Westderby in Tirol. Am Ende gab es für die Schützlinge von Trainer Teddy Pawlowski ein 5:2-Erfolg. Ein Doppelpack von Lochau Spieler Lukas Rusch, je ein Treffer von Höchster Melih Akubulut, des Auer Christopher Olivier und von Hörbranzer Felix Oberwaditzer bedeutete den fünften Saisonsieg im zehnten Spiel.

Die U-16-Truppe kassierte eine 0:4-Niederlage. Die U-18 bzw. U-16 des heimischen Fußballnachwuchszentrum sind in der Tabelle jeweils Fünfter. Nachsitzen müssen die U-16-Jährigen am nächsten Samstag beim Leader Salzburg. Die U-15-Mannschaft gastiert zum Nachtrag in Wolfsberg in Kärnten.