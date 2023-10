Rekord an Unternehmerprüfungen am BG Dornbirn

50 angehende Maturanten haben heuer den Unternehmerführerschein erlangt.

Dornbirn. 50 Jugendliche stellten sich heuer zu Schulbeginn der Prüfungskommission der WKO Meisterprüfungsstelle Dornbirn und stellten damit einen neuen Rekord auf. Noch nie hatten so viele Schüler an einem Termin die Prüfung abgelegt. „Somit beläuft sich die Gesamtzahl der ˏJungunternehmerˊ, die den Unternehmerführerschein am Bundesgymnasium Dornbirn erworben haben, jetzt auf 330“, berichtet Erika Schuster. Insgesamt wurden seit der ersten Unternehmerprüfung im Rahmen des Schulversuchs „Realgymnasium für Kultur und Ökonomie“ im Jahr 2013 über 1600 Modulzertifikate am Stadtgymnasium absolviert.