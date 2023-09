Reizendes Kindermusical erntete viel Applaus

Im Rahmen des Lustenauer Ferienkalenders „school is out“ wurde zum fünften Mal ein Musicalkurs, genannt MuKu angeboten – das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

„Hier in Rotasia sehn wir alle gleich aus“, so heißt es in einem Lied gleich zu Beginn des Stücks. Die Rotasier, alle in roten Kostümen, sind stolz darauf und keiner von ihnen möchte anders sein. Doch was hat es mit dem geheimnisvollen Buch auf sich, dass die Prinzessin mit sich herumträgt? Gibt es vielleicht doch noch etwas jenseits des Waldes? Menschen, die anders aussehen und anders sind als sie? Nach einer Aussprache der Prinzessin mit ihrer Mutter, der Königin, macht sie sich, zusammen mit den Bewohnern Rotasiens, auf den Weg. Auf ihrer Entdeckungsreise müssen sie lernen, auf die Fremden zuzugehen, sich nicht von Äußerlichkeiten abschrecken zu lassen, miteinander zu reden. Und bald wissen sie und singen aus vereinten Kräften: „Wenn aus Fremden Freunde werden, ist das doch ein Grund, zu feiern!“