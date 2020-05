Reitunfall: Verletzte fordert von Reitlehrerin 41.000 Euro

"Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich Pferde geliebt."

"Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich Pferde geliebt“, sagte die 24-jährige Klägerin bei ihrer gerichtlichen Befragung. Aber am 15. Dezember 2017 stürzte die damals 21-Jährige während einer gebuchten Reitstunde bei einem Ausritt mit einer Gruppe ins Gelände vom galoppierenden Pferd und verletzte sich dabei schwer. Sie zog sich Wirbelbrüche und Quetschungen zu.

41.000 Euro

Für ihren Reitunfall macht die klagende Verletzte ihre Reitlehrerin verantwortlich. Die Klägerin fordert von der Beklagten in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch, in dem noch kein Urteil ergangen ist, als Schadenersatz 41.000 Euro und die Haftung für allfällige künftige Schäden aus dem Reitunfall. Davon entfallen 20.000 Euro auf Schmerzengeld, 10.000 Euro auf die geltend gemachte Verunstaltungsentschädigung wegen der Narben seit der Operation und 5000 Euro auf entgangene Pflegeleistungen, die sie ihren Großeltern nicht zuteil kommen lassen konnte.