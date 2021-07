„Reiseziel Museum“: Vorarlberger Museumswelt wieder aktiv dabei

Rettungsmuseum in der Vorarlberger Museumswelt lädt mit besonderem Programm ein

FRASTANZ Wenn im Sommer 50 Museen in und um Vorarlberg zur Aktion „Reiseziel Museum“ einladen, ist die Vorarlberger Museumswelt in Frastanz wieder aktiv dabei. Jeweils sonntags am 4.7., 8.8. und 5.9.2021 reisen Familien zum Preis von Euro 1,- pro Person ins Museum. Das heurige Programm in der Vorarlberger Museumswelt steht ganz im Zeichen des Rettungsmuseums in Zusammenarbeit mit der Rotkreuz-Abteilung Feldkirch. Dafür stehen Rettungsautos und Sanitäter bereit. Kinder erfahren, wie man Erste Hilfe leistet, können ihr eigenes Rettungsauto basteln und nach Hause nehmen. HE